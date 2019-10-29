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В метро Петербурга считают, что фандоматы сложно установить из-за требований безопасности

Как сообщили в пресс-службе "Петербургского метрополитена", по требованию транспортной безопасности даже урн на станциях нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Инициатива Минтранса РФ по установке фандоматов в метро, в которые можно будет сдавать пустые бутылки и пополнять транспортную карту, труднореализуема из-за требований транспортной безопасности, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

В октябре Минтранс РФ предложил устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

"Идею установки фандоматов в метро будет сложно реализовать из-за требований безопасности. По требованию транспортной безопасности даже урн на станциях нет", - сообщила собеседница агентства.

Ранее члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) оценили пользу инициативы Минтранса РФ в воспитательном и образовательном плане, однако без принятия других решений, в том числе на законодательном уровне, она не приведет к перелому в области обращения с отходами в стране.

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РоссияСанкт-Петербург
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