Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фотовыставка ТАСС о Примакове открылась в Российском культурном центре в столице США

Мероприятие можно будет посетить до 1 ноября

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС, посвященная выдающемуся государственному деятелю и дипломату Евгению Примакову, начала во вторник работу в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне.

Открыл ее посол России в США Анатолий Антонов. Он и другие российские дипломаты стали первыми посетителями этой выставки. Посол рассказал о своих встречах и беседах с Примаковым, пожелал молодым дипломатам брать пример с Примакова в деле беззаветного служения Отчизне. Антонов поблагодарил ТАСС за предоставленные работы фотокорреспондентов агентства.

"Выставка будет открыта до 1 ноября. Будем рады всем желающим ее посетить", - сказал корреспонденту ТАСС директор РКЦ, руководитель представительства Россотрудничества в США Марк Калинин.

Материалы, представленные на выставке, рассказывают о различных этапах жизненного пути Примакова. Фотокоры ТАСС запечатлели Евгения Максимовича, к примеру, с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (в 1989 году), госсекретарем США Мадлен Олбрайт (в 1992 году), на симпозиуме, посвященном урокам Карибского кризиса (в 1989 году).

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей перестройки. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал должность директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел. Затем с сентября 1998 по май 1999 года возглавлял правительство России. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату России, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

В марте 1999 года премьер Примаков, летевший в США с официальным визитом, в знак протеста против начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия распорядился развернуть правительственный самолет прямо над Атлантическим океаном и вернулся в Москву. Это событие вызвало бурный общественный резонанс в России и за рубежом. В марте 2003 года Примаков по поручению руководства России летал в Багдад, пытаясь убедить президента Ирака Саддама Хусейна сложить полномочия, чтобы не допустить военного вторжения США. Хусейн отказался поступить таким образом.

Теги
СШАРоссияПримаков, Евгений Максимович
Реклама на ТАСС
Обвиняемый в организации убийства россиянин экстрадирован из Франции
По данным МВД России, обвиняемый вместе с сообщником совершил убийство своего оппонента в Краснодарском крае в 2013 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС