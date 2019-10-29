Фотовыставка ТАСС о Примакове открылась в Российском культурном центре в столице США

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС, посвященная выдающемуся государственному деятелю и дипломату Евгению Примакову, начала во вторник работу в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне.

Открыл ее посол России в США Анатолий Антонов. Он и другие российские дипломаты стали первыми посетителями этой выставки. Посол рассказал о своих встречах и беседах с Примаковым, пожелал молодым дипломатам брать пример с Примакова в деле беззаветного служения Отчизне. Антонов поблагодарил ТАСС за предоставленные работы фотокорреспондентов агентства.

"Выставка будет открыта до 1 ноября. Будем рады всем желающим ее посетить", - сказал корреспонденту ТАСС директор РКЦ, руководитель представительства Россотрудничества в США Марк Калинин.

Материалы, представленные на выставке, рассказывают о различных этапах жизненного пути Примакова. Фотокоры ТАСС запечатлели Евгения Максимовича, к примеру, с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (в 1989 году), госсекретарем США Мадлен Олбрайт (в 1992 году), на симпозиуме, посвященном урокам Карибского кризиса (в 1989 году).

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей перестройки. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал должность директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел. Затем с сентября 1998 по май 1999 года возглавлял правительство России. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату России, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

В марте 1999 года премьер Примаков, летевший в США с официальным визитом, в знак протеста против начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия распорядился развернуть правительственный самолет прямо над Атлантическим океаном и вернулся в Москву. Это событие вызвало бурный общественный резонанс в России и за рубежом. В марте 2003 года Примаков по поручению руководства России летал в Багдад, пытаясь убедить президента Ирака Саддама Хусейна сложить полномочия, чтобы не допустить военного вторжения США. Хусейн отказался поступить таким образом.