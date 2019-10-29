Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о реновации жилья в РФ

ТАСС, 29 октября. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во вторник внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилищного фонда в РФ. Документ разместили в думской электронной базе данных.

"В настоящее время имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ", - поясняют авторы в пояснительной записке. Они напоминают, что этому препятствуют отдельные положения Жилищного кодекса РФ и некоторых других федеральных законов. Кроме того, все остальные российские регионы "не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица", констатируют разработчики. "В связи с этим проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне", - считают они.

В то же время следует учесть московский опыт "в части законодательного регулирования особенностей градостроительных и земельных отношений при реализации проектов реновации, решения проблемы "последнего жильца", выявления собственников и нанимателей жилых помещений при проведении реновации", полагают региональные депутаты.

В этих условиях законодательное собрание Санкт-Петербурга подготовило проект федерального закона, который предлагает "механизм реализации реновации, приемлемый для всех субъектов РФ". Документ, в частности, содержит специальную статью, посвященную "составу законодательства о реновации, включающему регулирующие соответствующие отношения законы и другие нормативные правовые акты". Эта статья предусматривает возможность принятия в этой сфере законов субъектов РФ.

Вводится и подробно регулируется институт проекта реновации, определяются его типы, виды и формы реализации. "Использование данного института позволяет адаптировать государственную программу реновации к конкретному объекту, регламентировать основания, условия, последовательность и порядок совершения юридически значимых действий в процессе реновации", - подчеркивают разработчики.

В тексте подробно прописаны "возможности финансирования реновации за счет средств иных, помимо бюджета, источников, в то время как концепция реновации в Москве исходит из финансирования реновации за счет бюджета, что и делает эту концепцию неприемлемой для всех остальных субъектов РФ". Проект предусматривает возможность осуществления реновации в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и элемента планировочной структуры (квартала, района, микрорайона). "Аналогичные положения отсутствуют в законодательстве, принятом для реновации в Москве, - напоминается в пояснительной записке. - Между тем в целом ряде случаев градостроительная целесообразность диктует именно комплексный подход к реновации, предполагающий обновление и благоустройство довольно значительной территории, включающей несколько многоквартирных домов".