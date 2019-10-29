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Законопроект о психологической помощи в РФ представят в Госдуму в ноябре

Президент Российской Академии образования Юрий Зинченко отметил, что такой закон необходим, чтобы защитить общество от мнимых психологов и законодательно закрепить требования к специалистам

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Законопроект "О психологической помощи в Российской Федерации", уточняющий само понятие психологической помощи и круг специалистов, имеющих право ее оказывать, будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ в ноябре. Об этом ТАСС во вторник сообщил в кулуарах саммита молодых ученых в Сочи президент Российской Академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

"Мы сейчас готовим проект федерального закона "О психологической помощи в Российской Федерации". Рассчитываем, что в ноябре он будет представлен в Совет Федерации, в Госдуму РФ. Среди депутатов, сенаторов есть сторонники, которые готовы его поддержать", - сказал Зинченко, отвечая на вопрос ТАСС о мерах, необходимых для предотвращения ЧП и инцидентов в обществе, в том числе среди молодежи.

Федеральный закон необходим, во-первых, чтобы защитить общество от мнимых психологов - шарлатанов и предпринимателей, считает собеседник агентства. Во-вторых, он законодательно закрепит требования к специалистам, их социальную ответственность перед обществом и перед человеком, который обращается к ним за помощью. Сейчас эти вопросы в стране не регулируются, уточнил президент РАО.

По словам Зинченко, в России необходимо выстроить систему профессионального психологического образования, чтобы из вуза выпускался полноценный психолог и действовала система сертификации. Выпускники по европейской системе должны не меньше года после окончания университета проработать под руководством опытного наставника (супервизора). И только после подтверждения этой практики выпускник будет иметь право вести самостоятельную профессиональную деятельность.

"У нас это, к сожалению, пока никаким законом не закреплено. Есть законодательные акты, которые регулируют нетрадиционные медицинские методы. То есть психологи оказались менее регулируемыми, чем шаманы. Психологи должны стать профессиональными участниками процесса оказания помощи населению, в них нуждаются отдельные отрасли и государство в целом", - добавил собеседник агентства.

Проект федерального закона о психологической помощи населению в Российской Федерации был представлен в Государственную думу 24 июня 2014 года, но принят он так и не был. В пояснительной записке было сказано, что цель законопроекта - "установление на федеральном уровне единых стандартов организации психологической помощи населению, единых основ деятельности лиц, оказывающих психологическую помощь, и определение порядка деятельности органа, регулирующего организацию психологической помощи". К разработке законопроекта привлекались специалисты разных ведомств, но был ряд пунктов, по которым мнения специалистов разошлись.

О саммите

Саммит молодых ученых и инженеров "Большие возможности для общества, государства и науки" проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 28 октября по 3 ноября. В нем участвуют более 300 молодых исследователей из 32 регионов и 75 университетов России. Ими представлены научные проекты в сфере генетики, когнитивных исследований и компьютерных наук. Студенческие секции пройдут в нескольких форматах: участников ожидает проектная работа в междисциплинарных командах, сессии и тематические круглые столы.

Теги
Россия
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