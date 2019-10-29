Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ректор МГУ подарил Путину факсимиле рукописи немецкой пьесы о Минине и Пожарском

Виктор Садовничий пояснил, что подарок приурочен ко Дню народного единства

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий подарил президенту России Владимиру Путину факсимиле рукописи пьесы, написанной в ХIХ веке для императора Александра I и посвященной подвигу Минина и Пожарского. Подарок он преподнес во время встречи с главой государства, пояснив, что он приурочен ко Дню народного единства.

"Я бы хотел подарить Вам книгу, у нее всего один экземпляр, она написана немцем, на немецком языке, автор - руководитель театральных студий при императоре Германии. Он написал пьесу - это гимн Минину и Пожарскому, это восхищение подвигом этих людей, и тому, что Россия, наконец, объединилась, пришли Романовы", - пояснил ректор московского университета.

По словам Садовничего, автор подарил свою работу императору России Александру I, она хранилась в библиотеке императора, а после пожара 1812 года в Москве Александр I передал рукопись в библиотеку университета. Садовничий также рассказал, что сделал с этой рукописи факсимиле. "Эта книга мне напоминает и то, что Вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем", - сказал ректор МГУ, преподнося рукопись в дар главе государства.

Путин поблагодарил Садовничего за подарок, бережно пролистал книгу, обратив внимание на каллиграфический почерк автора пьесы. "Каким каллиграфическим почерком написано", - отметил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСадовничий, Виктор Антонович
Реклама на ТАСС
В российских школах пройдет всероссийский урок к 100-летию конструктора Калашникова
Урок состоится 10 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС