Ректор МГУ подарил Путину факсимиле рукописи немецкой пьесы о Минине и Пожарском

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий подарил президенту России Владимиру Путину факсимиле рукописи пьесы, написанной в ХIХ веке для императора Александра I и посвященной подвигу Минина и Пожарского. Подарок он преподнес во время встречи с главой государства, пояснив, что он приурочен ко Дню народного единства.

"Я бы хотел подарить Вам книгу, у нее всего один экземпляр, она написана немцем, на немецком языке, автор - руководитель театральных студий при императоре Германии. Он написал пьесу - это гимн Минину и Пожарскому, это восхищение подвигом этих людей, и тому, что Россия, наконец, объединилась, пришли Романовы", - пояснил ректор московского университета.

По словам Садовничего, автор подарил свою работу императору России Александру I, она хранилась в библиотеке императора, а после пожара 1812 года в Москве Александр I передал рукопись в библиотеку университета. Садовничий также рассказал, что сделал с этой рукописи факсимиле. "Эта книга мне напоминает и то, что Вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем", - сказал ректор МГУ, преподнося рукопись в дар главе государства.

Путин поблагодарил Садовничего за подарок, бережно пролистал книгу, обратив внимание на каллиграфический почерк автора пьесы. "Каким каллиграфическим почерком написано", - отметил российский лидер.