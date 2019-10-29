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Почетный консул России на Крите награжден российским Орденом Дружбы

Николаос Даскаландонакис удостоен награды за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между российским и греческим народами

АФИНЫ, 29 октября. /ТАСС/. Почетный консул России на Крите и Додеканезских островах Николаос Даскаландонакис награжден российским Орденом Дружбы. Об этом во вторник сообщило посольство РФ в Греции.

"26 сентября 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Почетного консула России на Крите и Додеканезских островах Николаоса Даскаландонакиса Орденом Дружбы. Даскаландонакис удостоен государственной награды за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между российским и греческим народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур двух стран", - отметило диппредставительство.

По его словам, крупный греческий предприниматель в сфере гостиничного бизнеса Николаос Даскаландонакис был назначен Почетным консулом России в 1998 году и на протяжении более 20 лет вносит значимый вклад в обеспечение защиты прав и интересов российских граждан во вверенном ему консульском округе.

Даскаландонакис активно способствует развитию российско-греческих отношений и продвижению в Греции русского языка и культуры. При его участии ведется работа по увековечению исторических связей с Россией острова Крит, где во времена Российской империи существовало Императорское консульство в городе Ханья, ежегодно 9 мая организуются торжественные мероприятия в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония награждения состоится 4 ноября 2019 года в Москве, добавили в посольстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссия
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