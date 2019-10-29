Фотовыставка о визитах Евгения Примакова в Австрию открылась в Вене

ВЕНА, 29 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Евгений Примаков в Вене" открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в Австрии (РЦНК). Экспозиция посвящена бывшему председателю правительства и министру иностранных дел России Евгению Примакову, которому 29 октября исполнилось бы 90 лет.

Фотовыставка представила кадры хроники визитов этого российского политического деятеля в Австрию и его встреч с высокопоставленными представителями австрийских властей, международных организаций в разные годы его пребывания на руководящих государственных постах. Экспозиция организована при поддержке посольства России в Австрии. Часть фотоснимков была предоставлена из архива агентства ТАСС.

Как рассказал посол России в Вене Дмитрий Любинский, Евгений Максимович неоднократно бывал в Австрии, в том числе с различными ознакомительными миссиями. В частности, в качестве депутата Верховного совета СССР и директора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР в 1988 году, министра иностранных дел России в 1996, затем уже будучи председателем правительства России в ходе рабочего визита в Вену в 1998. Позднее уже в качестве депутата Государственной думы (2000) и председателя Торгово-промышленной палаты России (2007), а также он выступил с докладом на тему "Новые тенденции в международных отношениях" в Национальном совете (нижней палате парламента Австрии) в 2011 году.

"Его вклад в развитие российско-австрийских отношений был по достоинству оценен и австрийской стороной. Евгений Максимович Примаков был удостоен Большого креста 1 степени - с золотой звездой "За заслуги перед Австрийской Республикой", который в Хофбурге академику вручил федеральный президент Хайнц Фишер 31 октября 2007 года", - отметил Любинский.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из видных деятелей горбачевской перестройки.

С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР) России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны. Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.