Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пермском крае школьники пытались выкинуть одноклассника из окна

Подростки якобы шутили и не планировали выкидывать своего сверстника

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Ученики восьмого класса одной из школ в поселке Гайны в Пермском крае пытались выбросить из окна своего одноклассника, инцидент произошел 17 октября на перемене. Сегодня в Интернете появилась видеозапись, где видно, как несколько подростков берут мальчика за ноги и за руки и подносят его к открытому окну, пытаясь выкинуть. В региональной пресс-службе министерства образования и науки ТАСС сообщили, что проведут проверку по факту случившегося.

"Будет проверка", - сказала собеседница агентства.

В местных СМИ появилась информация о том, что подростки, «высунув» мальчика из окна, держали его несколько секунд за окном на уровне третьего этажа, но якобы таким образом они шутили и не планировали выкидывать своего сверстника. После случившегося некоторые родители «зачинщиков» инцидента извинились перед родителями восьмиклассника, но после того как его мать увидела видеозапись, она написала заявление в полицию и попросила привлечь школьников к ответственности.

 

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
В российских школах пройдет всероссийский урок к 100-летию конструктора Калашникова
Урок состоится 10 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС