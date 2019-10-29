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Чемпионат WorldSkills

В Екатеринбурге начались соревнования по 48 компетенциям WorldSkills Hi-Tech

Самому младшему участнику соревнования 12 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Участники VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech завершили решение первых заданий. Соревнования по 48 компетенциям проходят на площадке "Екатеринбург-Экспо", передает корреспондент ТАСС.

Самый младший участник на площадке, которому 12 лет, соревнуется в компетенции "Электромонтаж", самый взрослый, которому 80 лет - в компетенции "Лабораторный химический анализ". На выполнение заданий у участников одних компетенций было 9 часов, у других - всего 4. Эксперты на всех площадках признались, что выполнить поставленную задачу за обозначенное время практически невозможно.

В этом году представлено рекордное количество компетенций, среди них "Изготовление прототипов", "Мобильная робототехника", "Квантовые технологии", "Цифровая метрология" и "Роботизированная сварка". Победитель чемпионата получит 1 млн рублей.

Не всем хватит времени

Перед участниками чемпионата в разных компетенциях была поставлена одинаковая задача, на которую дали определенное время. Как правило, сложность задачи варьировалась от возрастной категории: младшим чуть проще. На решение задачи по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" в первый день отвели всего 4 часа.

"Цель конкурсного задания - выявить сильнейшего. Соответственно, и задание делается таким образом, чтобы не могли они [участники] целиком деталь сделать. Четыре часа им хватает только при очень высокой квалификации", - сказал ТАСС заместитель главного эксперта по юниорам Александр Крапивин.

Он пояснил, что конкурсантам был выдан чертеж, по которому они должны были изготовить детали для станка. В течение первого часа выполнения задания участники готовили по чертежу управляющую программу для станка. Оставшиеся три часа ушли на его настройку и обработку деталей. Достичь успеха можно только путем усердных тренировок, отметил собеседник агентства.

Бардак на столе

К каждой из компетенций выставлены свои требования, аккуратность на рабочем место - одно из них. Так на площадке "Электромонтажа" участникам было необходимо проявить знания электрических схем, правил монтажа различных элементов, продемонстрировать коммуникативные навыки в общении с экспертами и аккуратность, потому что беспорядок на рабочем месте наказывается снижением баллов. "По окончании рабочего дня участник должен провести уборку, если остались бардак или грязь у него снимаются баллы. Где-то за полчаса по окончанию участников предупреждают, и они сами определяют, сколько им оставить на уборку", - сказал ТАСС эксперт площадки Игорь Липанов.

Также к потере баллов у конкурсантов всех компетенций может привести нарушение норм техники безопасности.

В компетенции соревнуются три возрастные группы. По словам собеседника агентства, самое сложное задание было представлено у средней возрастной категории для участников от 18 до 49 лет, так как они самые выносливые. "Юниоры не могут работать в силу возраста по нашему законодательству более 4 часов в день, поэтому у них времени меньше, это же относится к участникам 50+, но не из-за законодательства, а в силу возраста", - отметил Липанов.

Слаженная командная работа

В рамках компетенции "Управление жизненным циклом" соревнуются команды. Они должны представить готовый бизнес-проект от идеи до разработки моделей и презентации инвестору с маркетинговыми исследованиями. Задания, по словам эксперта площадки Эдуарда Сибгатулина, были сложные. Участникам придется думать над развитием проектов не только на площадке чемпионата, но и в свободное время.

"Именно слаженная работа команды позволяет достичь результатов. На задание сегодня было 9 часов. Если я скажу, что времени на выполнение задания не хватает, меня поддержат абсолютно все", - сказал собеседник агентства.

Младшим не хватает навыков

На площадке компетенции "Инженерный дизайн CAD" участникам было необходимо выполнить различные цифровые задания, в том числе создание функционирующей детали для какой-либо конструкции. В этот раз все участники компетенции получили схожие задания, но конкурсанты группы "Навыки мудрых" за счет имеющегося опыта получили больше чертежей.

"[Юниорам] сложно, потому что сейчас в школах нет черчения, и иногда дети не понимают, что это - эскиз какой-то? На самом деле это чертеж. Участник может обратиться к эксперту за комментарием", - сказал ТАСС эксперт площадки Евгений Устьянцев.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

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РоссияWorldSkillsСвердловская область
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