Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит сюжет о застройке Малаховского леса, где снимали "Джентельменов удачи"

Ранее на телеканале "Россия-1" вышел сюжет о том, что лес собираются превратить в современный парк с кафе и магазинами

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по телесюжету о попытке застройки Малаховского леса, где снимали эпизоды "Джентельменов удачи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Во вторник на телеканале "Россия-1" вышел сюжет о том, что Малаховский лес, куда ездил на пленэры Марк Шагал и где снимали эпизоды "Джентельменов удачи", собираются превратить в современный парк с кафе и магазинами. В сюжете сообщается, что уже уничтожены сотни деревьев, начинают прокладываться дороги для парковки. Жители Подмосковья пытаются его спасти. Как сообщили в СК, несмотря на то, что местные чиновники утверждают, что ликвидируются лишь больные деревья в рамках существующей программы по благоустройству, корреспонденты и местные жители утверждают обратное, настаивая на незаконности деятельности застройщика.

"По данному факту в ГСУ СК России по Московской области уже организована проверка. Вместе с тем председатель СК России поручил руководству регионального подразделения ведомства детально проверить все обстоятельства этого "благоустройства", а также изучить доводы граждан, озвученные в материале", - сообщили в ведомстве. Ход проведения проверки и ее результат поставлены на контроль.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Судьи КС, ВС России и судов Германии обсудили проблемы давления на правосудие
Диалог проходил в Лейпциге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС