СК проверит сюжет о застройке Малаховского леса, где снимали "Джентельменов удачи"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по телесюжету о попытке застройки Малаховского леса, где снимали эпизоды "Джентельменов удачи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Во вторник на телеканале "Россия-1" вышел сюжет о том, что Малаховский лес, куда ездил на пленэры Марк Шагал и где снимали эпизоды "Джентельменов удачи", собираются превратить в современный парк с кафе и магазинами. В сюжете сообщается, что уже уничтожены сотни деревьев, начинают прокладываться дороги для парковки. Жители Подмосковья пытаются его спасти. Как сообщили в СК, несмотря на то, что местные чиновники утверждают, что ликвидируются лишь больные деревья в рамках существующей программы по благоустройству, корреспонденты и местные жители утверждают обратное, настаивая на незаконности деятельности застройщика.

"По данному факту в ГСУ СК России по Московской области уже организована проверка. Вместе с тем председатель СК России поручил руководству регионального подразделения ведомства детально проверить все обстоятельства этого "благоустройства", а также изучить доводы граждан, озвученные в материале", - сообщили в ведомстве. Ход проведения проверки и ее результат поставлены на контроль.