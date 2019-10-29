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Представители ОНФ настаивают на удвоении "зеленого щита" Кавказских Минеральных Вод

По словам активиста ОНФ, из 10 тыс. га, предложенных для закрепления статуса "зеленого пояса", на заседаниях Думы Ставропольского края в 2019 году приняты только 4,2 тыс. га

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Ставрополье настаивают на увеличении вдвое площади "зеленого щита" вокруг городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

"Из 10 тыс. га, предложенных ОНФ для закрепления статуса "зеленого пояса", на заседаниях Думы Ставропольского края в 2019 году приняты только 4,2 тыс. га. Мы настаиваем на включении оставшихся территорий в "зеленый щит" вокруг городов-курортов", - приводятся в сообщении слова активиста ОНФ Андрея Скрипчинского.

В 2017 году по инициативе ОНФ был создан первый в регионе "зеленый щит" вокруг города Ставрополя. За два года эти участки ни вокруг городов-курортов, ни вокруг Ставрополя не были отражены на кадастровых картах. Планируется, что постановка на кадастр лесозащитных зон пройдет в 2020 году.

"Эксперты ОНФ предложили вернуться к рассмотрению непринятых территорий, например, лесного массива Железноводска, участков у подножия горы Змейка и горы Бештау. До конца года ОНФ подготовит предложения для Общественной палаты. Далее будут проведены общественные слушания, и на их основе Дума Ставропольского края рассмотрит закрепление новых территорий в "зеленом щите", - уточняется в сообщении.

Формирование проекта "зеленого щита" Кавминвод продолжалось почти год, эксперты изучили кадастровую карту городов-курортов, снимки спутников, документы, лично выезжали на территории. Закон о "зеленом поясе" вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

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РоссияСтавропольский край
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