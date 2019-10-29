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В администрации Тихвинского района Ленобласти второй раз за неделю прошли обыски

По словам источника во властных структурах региона, оперативно-следственные мероприятия связаны с новым уголовным делом о незаконной вырубке леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели обыски в администрации Тихвинского района Ленинградской области, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"В помещениях администрации во вторник прошли обыски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оперативно-следственные мероприятия связаны с новым уголовным делом о незаконной вырубке леса.

В прошлый вторник, 22 октября, в администрации Тихвинского района уже проходили обыски в рамках дела, которое возбудили после обрушения деревянного моста через реку Шижня Тихвинского района, которое произошло 12 октября этого года. Альтернативных путей сообщения с деревней Ладвуши, куда вел мост, нет, в связи с чем, как ранее объяснял источник ТАСС, специалисты оперативно начали ремонт переправы. Это, в свою очередь, считают правоохранители, привело к незаконной вырубке леса.

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