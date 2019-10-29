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Минкавказ РФ призвал власти регионов усилить контроль за реализацией инвестпроектов

По мнению первого замглавы Минкавказа РФ, возможности инвесторов оцениваются необъективно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти регионов Северного Кавказа должны усилить контроль за подготовкой и реализацией инвестиционных проектов, считает первый замглавы Минкавказа РФ Одес Байсултанов.

"Первый замминистра детально остановился на тех вопросах, которые серьезно снижают эффективность реализации инвестиционных проектов. В частности, это низкий контроль субъектов за реализацией проектов и необъективная оценка возможностей инвестора. Кроме того, органами исполнительной власти субъектов СКФО на этапе подачи заявки недостаточно прорабатывается вопрос взаимодействия с финансовыми институтами в части предоставления инициаторам проектов заемных средств", - сообщила пресс-служба министерства по итогам прошедшего во вторник совещания.

Байсултанов пояснил, что проблемы при реализации инвестиционных проектов можно избежать благодаря тщательной и ответственной подготовке проекта, контролю за его реализацией. "Необходимо повысить уровень ответственности на местах всем участникам инвестиционного процесса, усилив контроль со стороны местных властей и качество подготовки проектов", - цитирует Байсултанова пресс-служба.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
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