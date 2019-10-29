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Дело Марии Бутиной

Бутина планирует отстаивать права заключенных за рубежом россиян

Освобожденная из тюрьмы в США россиянка отметила, что говорит не только о гражданах РФ за рубежом, но "в том числе и об американках"
Мария Бутина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мария Бутина
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, хочет заняться правозащитной деятельностью. Об этом она рассказала в интервью газете "Известия".

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"Правозащитная деятельность останется основным моим приоритетом, это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так, как положено. Прежде всего я, конечно, говорю о российских гражданах за рубежом, но в том числе и об американках - девочках, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах, а если выразить это одним словом - это просто кошмар", - рассказала Бутина, отвечая на соответствующий вопрос.

Также она посоветовала россиянам, находящимся в американских тюрьмах, не сдаваться и находить мотивацию в мыслях о семье и родных, помнить, что за них борются.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, в субботу, 26 октября, она вернулась на родину.

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СШАРоссияДело Марии Бутиной
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