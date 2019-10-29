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В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

Среди них 11 женщин
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

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"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что среди них 11 женщин.

По его словам, некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2022 года, а в основном запрет наложен до 2020 года. В списке, по данным МВД, находятся люди от 18 до 45 лет, которые получили запрет по решению судов в 2017 и 2018 и 2019 годах. В 2017 году в этом списке находились около 400 человек.

В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий. В МВД сообщали, что документ разработан в целях своевременного ознакомления организаторов официальных спортивных соревнований со сведениями, содержащимися в списке. В случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

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