Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Во вторник туристы вышли на судне из порта Немуро на острове Хоккайдо. За несколько дней, с 30 октября по 4 ноября, они посетят два курильских острова - Кунашир и Итуруп. Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году.

"Первая группа японских туристов прибыла на Курилы сегодня утром. Они сели в автобус и уехали по запланированным мероприятиям. Вторая группа только что прибыла и тоже уезжает сейчас на автобусе к первой", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, сейчас японцы направляются на осмотр достопримечательностей побережья Кунашира. Им покажут знаменитые скалы Чертов палец. Далее, туристы отправятся в краеведческий музей. На соседний остров Итуруп гости отправятся 1 или 2 ноября.

Ранее ТАСС сообщал, что пилотный проект должен был стартовать 11 октября, но был перенесен на конец месяца по инициативе российской стороны. По данным МИД Японии, в поездке на Курилы приняли участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. На Кунашире запланировано посещение православных храмов и музеев, а на Итурупе туристы побывают на горячих источниках и осмотрят белые скалы.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.