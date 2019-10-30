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Проект оплаты из бюджета всех поездок на лечение редких заболеваний внесен в думу Сахалина

Поправки будут вынесены на голосование 31 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Инициативная группа депутатов Сахалинской областной думы внесла законопроект об оплате за счет средств бюджета региона неограниченного количества поездок на лечение за пределы островов для людей с орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском парламенте.

На прошлой неделе в пресс-службе думы региона ТАСС сообщали о том, что депутаты приняли в первом чтении поправки в региональный закон о государственной социальной помощи, предусматривающие увеличение компенсации на зубопротезирование для одиноких малоимущих граждан с 15 тыс. рублей до 30 тыс. Именно в этот же закон перед вторым чтением было решено внести изменения по поводу оплаты поездок на лечение. Ранее сахалинцы и курильчане с орфанными заболеваниями также имели право на выезды за счет бюджета региона, но не более четырех раз в год.

"Раньше люди с редкими заболеваниями могли выезжать на лечение за счет бюджета области только четыре раза в год, а теперь планируется, что оплачиваться будет столько поездок, сколько потребуется", - сообщили в думе.

Отмечается, что оплачиваться поездки будут для тех граждан, которые должны посещать те или иные медицинские учреждения по жизненным показаниям. Поправки будут вынесены на голосование 31 октября.

Орфанные заболевания - это редкие заболевания, лекарства от которых обычно только начинают создаваться и находятся на стадии исследования. В России в список орфанных заболеваний входит более 200 наименований. Орфанные заболевания сейчас приравнены к онкологическим.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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