Опрос: каждый пятый россиянин не берет с собой в поездку аптечку

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Каждый пятый житель России не берет с собой в поездку базовую аптечку: одни предпочитают покупать препараты на месте по необходимости, другие - вовсе обходятся без лекарств. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией ResearchMe по заказу германской фармацевтической компании Stada.

"Больше половины опрошенных россиян (57%) всегда берут с собой в поездки базовый набор лекарств. Еще 10% предпочитают не брать лекарства с собой, а покупать их на месте по необходимости. 7% участников исследования заявили, что никогда не болеют в поездках и отпусках и обходятся там без медицинских препаратов", - говорится в материалах опроса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

О наличии аптечки в поездках чаще всего беспокоятся женщины (73% опрошенных) и люди старшего возраста. "Только половина респондентов в возрасте 18-24 лет всегда собирает с собой в поездки набор самых необходимых лекарств, в то время как среди опрошенных в возрасте 45 лет и старше таких уже 62%", - отмечается в исследовании.

Данные опроса также показывают, что подавляющее большинство - 90% респондентов - предпочитает покупать лекарства в оффлайн-аптеках, и только 7% заказывают препараты онлайн. "На наш взгляд, важно предусмотреть онлайн-торговлю и рецептурными лекарствами, поскольку это удобно для потребителей. Риски, связанные с онлайн-продажей, можно минимизировать после введения маркировки лекарственных средств и широкого использования в ежедневной практике электронных рецептов", - считает заместитель генерального директора Stada в России, слова которого приводит пресс-служба компании.

Опрос был проведен среди 7168 респондентов из всех регионов России.