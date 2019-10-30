Драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка на декабрьском аукционе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной будут выставлены на аукционе, который пройдет в начале декабря. Часть полученных от аукциона денег будет направлена на увековечивание памяти певицы, сообщает в среду пресс-служба аукционного дома "12й стул".

"На аукцион будет выставлена часть знаменитой ювелирной коллекции выдающейся певицы, а также некоторые ее личные вещи, - в целом, около 40 лотов. Эстимейты всех драгоценностей, а также даты аукциона и предаукционной выставки будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.

Топ-лотом, как говорят в пресс-службе, станут любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги" - известны многочисленные фотографии певицы именно в этих украшениях. Серьги с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена лота 1 млн рублей.

"Другой топ-лот - колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 годы), отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Колье выполнено в белом и желтом золоте и состоит из 127 природных бриллиантов. Стартовая цена этого лота также составляет 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

Также на торгах будет представлена малая парюра (набор ювелирных украшений) - колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами. Среди других предметов из коллекции Зыкиной - серебряная брошь "Снежинка" с гранатами-пиропами, золотая брошь "Павлин" с бирюзой - любимым камнем молодости певицы.

В пресс-службе напоминают, что через три года после смерти певицы некоторые из украшений были выставлены наследниками на торги одного из российских аукционных домов, но тогда результаты торгов были аннулированы по жалобе вновь появившихся родственников. "В настоящее время все юридические вопросы, касающиеся предметов коллекции и взаимоотношений между наследниками, урегулированы", - подчеркивают в аукционном доме "12й стул".