Турмаршруты по Северному Кавказу могут объединить с "Золотым кольцом Боспорского царства"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Чечни рассчитывают объединить туристические маршруты по Северному Кавказу с маршрутом "Золотое кольцо Боспорского царства", проходящим по территории Ростовской области, Кубани и Крыма. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев на туристском форуме "Открытый Крым".

"Мы давно говорим, что необходимо создать как минимум единый туристический маршрут и бренд Северного Кавказа по типу "Золотого кольца". Я очень надеюсь, что в 2020 году у нас появится наш, кавказский туристический маршрут, а потом будем просчитывать, как можно будет соединить эти два туристических, брендовых маршрута", - сказал Байтазиев.

По его словам, общая протяженность турмаршрута по Северному Кавказу может составить 600-700 км.

"У групп будет иметься возможность самолетом долететь до одного из аэропортов Северного Кавказа, а затем автобусом отправиться посмотреть основные достопримечательности. Это и Медовый водопад, и гора Эльбрус, и горнолыжные курорты, Каспийское море, город Дербент. То есть огромное количество достопримечательностей", - отметил министр.

Байтазиев напомнил, что между Чеченской Республикой и Республикой Крым подписано соглашение о взаимном продвижении туристических продуктов. "Мы наблюдаем положительную тенденцию по посещению туристами из Чечни Крыма и наоборот. Да, турпоток пока не очень большой, но интерес есть, и мы бы хотели, чтобы турпотоки увеличивались в обе стороны", - подчеркнул он.

По словам Байтазиева, туристический поток в республику растет. За 9 месяцев 2019 года Чечню посетили около 190 тыс. туристов. Ранее министерство туризма Чечни сообщало, что за весь 2018 год в республике побывали около 150 тыс. туристов, в том числе иностранных. В 2017 году Чечню посетили более 100 тыс. человек.

Выгодное сотрудничество

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту крымского парламента Алексей Черняк считает, что такое сотрудничество пойдет на пользу всем регионам, которые будут задействованы в едином туристическом маршруте.

"Это взаимовыгодное сотрудничество с Чеченской республикой. В плане туризма у нас есть очень много общего и совместные туристические продукты необходимо совместно продвигать. В том числе и "Золотое кольцо Боспорского царства" замкнуть с кольцом Северного Кавказа, это как раз даст возможность поддержать друг друга как в информационном плане, так в обмене туристами", - сказал Черняк ТАСС.

По его мнению, чем больше российских регионов будут объединяться с целью развития туризма, создавать совместные межрегиональные туристические продукты, тем больше это привлечет как российских, так и зарубежных туристов.

Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" появился в 2019 году. Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.