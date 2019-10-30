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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Состояние выжившего при стрельбе в воинской части Забайкалья солдата ухудшилось

Два дня назад Евгения Графова доставили в московскую больницу

ТЮМЕНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, вновь находится в бессознательном состоянии в больнице Москвы. Об этом в среду ТАСС сообщила его сестра Елена Графова, которая находится рядом с пострадавшим.

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Инцидент в ЗАТО Горный Забайкальского края произошел 25 октября. Cрочник Рамиль Шамсутдинов устроил прицельную стрельбу по своим сослуживцам. Два офицера и шесть солдат погибли, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. В понедельник, 28 октября, сообщалось, что военнослужащий Евгений Графов доставлен в больницу Москвы, где он пришел в сознание.

"Вчера я прилетела в Москву, чтобы быть поближе к брату и не получать новости из интернета. Два дня назад его доставили на лечение в столицу. Женя снова без сознания, помощь оказывается, но пока в себя не приходит. На связь с нашей семьей ни представители власти, ни военные, ни общественные организации не выходили, сами мы тоже за помощью никуда не обращались", - сказала Елена Графова.

Евгений Графов был призван в армию из Тюменской области и проходил срочную службу в одной военной части с Рамилем Шамсутдиновым, который открыл стрельбу по созлуживцам. По предварительным данным, озвученным представителями Минобороны, инцидент произошел на почве нервного срыва. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Теги
РоссияТюменская областьЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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