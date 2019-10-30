Полигон "Красный Бор" передадут в ведение Минприроды 1 января 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга 1 января 2020 года передадут полигон "Красный Бор" в Ленинградской области, содержащий промышленные химические отходы I-IV классов опасности, в ведение Минприроды. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству обеспечить передачу полигона в федеральную собственность.

"Полигон "Красный Бор" будет передан в ведение Минприроды РФ с 1 января 2020 года, юридическое сопровождение процесса передачи осуществляется в срок. Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин", - отметила представитель комитета.

Проект распоряжения правительства РФ о передаче "Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор" и ее имущественного комплекса из собственности Петербурга в собственность России проходит процедуру согласования.

После завершения процедуры передачи полигона, министерство намерено проработать проектно-сметную документацию и выбрать исполнителей работ для выполнения федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", предусматривающего ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

О полигоне

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн т промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков до сих пор не решен. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полигон может быть рекультивирован в течение шести - семи лет, то есть до 2026-2027 годов.