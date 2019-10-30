Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на часть, где произошла стрельба

ЧИТА, 30 октября. /ТАСС/. Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на войсковую часть в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Об этом в среду ТАСС сообщила председатель комитета Валентина Мордова.

"До случившегося жалоб не было. По [войсковой части номер] 54160 ни один родитель, ни один солдат никогда не жаловался. И мы были в шоке, когда об этом сообщили. Там все тишь-гладь, никто никогда - ни солдаты, которые отслужили, ни контрактники - никто [не жаловался]. Я даже говорю: как же так, видя, что не все благополучно у сына, никто не позвонил, а ведь обычно мамы бьют тревогу", - сказала Мордова.

По ее словам, во вторник в селе Кука Читинского района прошли похороны сержанта Романа Ковалева - это единственный погибший из Забайкалья. Тела остальных отправили на родину.

В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".