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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на часть, где произошла стрельба

По предварительным данным Минобороны, военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, связанного с личными обстоятельствами

ЧИТА, 30 октября. /ТАСС/. Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на войсковую часть в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Об этом в среду ТАСС сообщила председатель комитета Валентина Мордова.

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"До случившегося жалоб не было. По [войсковой части номер] 54160 ни один родитель, ни один солдат никогда не жаловался. И мы были в шоке, когда об этом сообщили. Там все тишь-гладь, никто никогда - ни солдаты, которые отслужили, ни контрактники - никто [не жаловался]. Я даже говорю: как же так, видя, что не все благополучно у сына, никто не позвонил, а ведь обычно мамы бьют тревогу", - сказала Мордова.

По ее словам, во вторник в селе Кука Читинского района прошли похороны сержанта Романа Ковалева - это единственный погибший из Забайкалья. Тела остальных отправили на родину.

В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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