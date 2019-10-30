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Врач-онколог заявил о невозможности победы над раком

Завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев отметил, что в таком случае врачам нужно позволить больному "жить долго и счастливо"
Завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рак невозможно победить, задача ученых в том, чтобы позволить больному жить долго и счастливо. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал проректор по стратегическому развитию и завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев.

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"Победить рак невозможно. Хотя и есть пример искоренения черной оспы. Но как можно победить инфекцию? Ее можно только контролировать. Так же и рак. Задача в том, чтобы позволить больному жить долго и счастливо", - сказал Румянцев, который также является членом научно-технического совета Фонда перспективных исследований.

По его словам, больной все равно потом может умереть от рака, но если заболевший прожил 20-30 лет полноценной жизни, то вероятно это можно назвать победой.

"К сожалению, пока сегодня таких случаев не большинство при злокачественных образованиях, но развитие технологий стремительно, и это позволяет надеяться на успех", - заключил ученый.

Теги
Россия
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