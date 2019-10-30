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В ВШЭ назвали частным мнением высказывания профессора Гусейнова о статусе русского языка

Гасан Гусейнов ранее заявил об отсутствии иноязычной прессы в Москве и высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка
Здание учебного корпуса НИУ ВШЭ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание учебного корпуса НИУ ВШЭ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Высказывания профессора факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики" Гасана Гусейнова о статусе русского языка и россиянах являются его частным мнением и не отражают позицию вуза. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

"Мнения, высказываемые в личных аккаунтах в социальных сетях преподавателями и сотрудниками "Вышки", являются частными, и не могут рассматриваться как позиция НИУ ВШЭ по тем или иным вопросам. Это в полной мере относится и к высказыванию Гасана Гусейнова", - прокомментировали в вузе.

Гусейнов во вторник опубликовал на своей странице в Facebook запись, в которой он заявил об отсутствии иноязычной прессы в Москве и высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.

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