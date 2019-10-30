Власти Приморья введут дополнительные выплаты для почетных граждан края

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в среду приняло в поправки в закон о социальной поддержке, которые предусматривают новые выплаты для почетных граждан региона, а также компенсации расходов на коммунальные услуги работникам сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

"Неработающие жители Приморья, награжденные знаками "Почетный гражданин Приморского края" и "Почетный житель Приморского края", с 2020 года будут получать ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей и единовременно ко Дню Приморского края - 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Еще одна мера социальной поддержки, предусмотренная законопроектом, касается работников краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности.

"Инструкторам-методистам и тренерам с высшим или средним профобразованием расходы за жилье, отопление и электроэнергию будут компенсировать в полном размере", - уточнили в пресс-службе.

Поправки в закон, инициированные главой региона Олегом Кожемяко, также расширяют список категорий граждан, которым могут присвоить звание "Ветеран труда Приморского края". Теперь получить почетное звание могут и активисты профсоюзных организаций, имеющие почетные грамоты и отработавшие на предприятиях не менее 15 лет.

По данным пресс-службы администрации, социальные выплаты в крае предусмотрены в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.