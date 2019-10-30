Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Приморья введут дополнительные выплаты для почетных граждан края

С 2020 года они станут ежемесячно получать 5 тыс. рублей и дополнительно 15 тыс. рублей ко Дню Приморского края
Здание администрации Приморского края Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Здание администрации Приморского края
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в среду приняло в поправки в закон о социальной поддержке, которые предусматривают новые выплаты для почетных граждан региона, а также компенсации расходов на коммунальные услуги работникам сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

На эту тему

"Неработающие жители Приморья, награжденные знаками "Почетный гражданин Приморского края" и "Почетный житель Приморского края", с 2020 года будут получать ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей и единовременно ко Дню Приморского края - 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Еще одна мера социальной поддержки, предусмотренная законопроектом, касается работников краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности.

"Инструкторам-методистам и тренерам с высшим или средним профобразованием расходы за жилье, отопление и электроэнергию будут компенсировать в полном размере", - уточнили в пресс-службе.

Поправки в закон, инициированные главой региона Олегом Кожемяко, также расширяют список категорий граждан, которым могут присвоить звание "Ветеран труда Приморского края". Теперь получить почетное звание могут и активисты профсоюзных организаций, имеющие почетные грамоты и отработавшие на предприятиях не менее 15 лет.

По данным пресс-службы администрации, социальные выплаты в крае предусмотрены в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу
Временное закрытие консульства связано с решением израильского Минфина об изменении ранее существовавшей договоренности и процедуры финансирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС