Россия направит учителей русского языка во вьетнамские школы

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Россия с начала будущего года приступает к реализации пилотного проекта по направлению учителей русского языка во вьетнамские школы. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, посетивший Вьетнам с рабочим визитом для участия в 22-м заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Российская сторона, как сказал замминистра, придает большое значение продвижению русского языка и поддержке его изучения во Вьетнаме. "Министерство просвещения РФ планирует в следующем году направить первую группу учителей во Вьетнам, которые будут здесь преподавать русский язык и помогать организовывать курсы по повышению квалификации для местных преподавателей русского языка", - рассказал Зенькович. По его словам, на первые пять вакансий уже подано свыше 40 заявок от российских учителей, желающих поехать на работу во Вьетнам. Также РФ будет оказывать содействие в подготовке учебников по русскому языку для вьетнамских школьников и студентов.

Замминистра просвещения выразил уверенность, что в предстоящий период продолжит расширяться сотрудничество в сфере образования по новым направлениям, включая организацию отдыха для вьетнамских детей и дистанционное обучение. "Потенциал нашего образовательного сотрудничества гораздо больше его нынешнего уровня. Мы уверены, что в ближайшие годы сможем нарастить взаимодействие не только в области высшего образования. У нас очень хорошие возможности по среднему профессиональному образованию, и нам есть чем поделиться с вьетнамскими коллегами", - сказал чиновник.

Касаясь ближайших планов двустороннего взаимодействия, он сообщил, что уже в ноябре в городах Вьетнама пройдет серия семинаров и открытых уроков для школьников, изучающих русский язык. В ноябре - декабре в Ханое и в Хошимине также будет проводиться российская математическая неделя, во время которой для местных ребят проведут мастер-классы по математике профессора из МГУ, МИФИ и других ведущих российских вузов.

Замглавы Минпросвещения обратил внимание на расширение контактов в области организации отдыха для вьетнамских детей в российских детских центрах, таких как "Океан" и "Орленок". По его мнению, подрастающим поколениям двух стран надо обеспечивать возможность общаться друг с другом, поскольку это способствует сохранению отношений дружбы и продолжению сотрудничества между Россией и Вьетнамом. "Мы будем наращивать число вьетнамских детей, которые ежегодно летом приезжают в Россию в наши детские центры, проводят там время, отдыхают, учат русский язык и общаются с российским сверстниками. Мы в этом видим большой потенциал для дальнейшего развития отношений наших стран в будущем", - заключил замминистра.