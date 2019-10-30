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Россия направит учителей русского языка во вьетнамские школы

Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович сообщил, что российские учителя уже подали более 40 заявок на первые пять вакансий

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Россия с начала будущего года приступает к реализации пилотного проекта по направлению учителей русского языка во вьетнамские школы. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, посетивший Вьетнам с рабочим визитом для участия в 22-м заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Российская сторона, как сказал замминистра, придает большое значение продвижению русского языка и поддержке его изучения во Вьетнаме. "Министерство просвещения РФ планирует в следующем году направить первую группу учителей во Вьетнам, которые будут здесь преподавать русский язык и помогать организовывать курсы по повышению квалификации для местных преподавателей русского языка", - рассказал Зенькович. По его словам, на первые пять вакансий уже подано свыше 40 заявок от российских учителей, желающих поехать на работу во Вьетнам. Также РФ будет оказывать содействие в подготовке учебников по русскому языку для вьетнамских школьников и студентов.

Замминистра просвещения выразил уверенность, что в предстоящий период продолжит расширяться сотрудничество в сфере образования по новым направлениям, включая организацию отдыха для вьетнамских детей и дистанционное обучение. "Потенциал нашего образовательного сотрудничества гораздо больше его нынешнего уровня. Мы уверены, что в ближайшие годы сможем нарастить взаимодействие не только в области высшего образования. У нас очень хорошие возможности по среднему профессиональному образованию, и нам есть чем поделиться с вьетнамскими коллегами", - сказал чиновник.

Касаясь ближайших планов двустороннего взаимодействия, он сообщил, что уже в ноябре в городах Вьетнама пройдет серия семинаров и открытых уроков для школьников, изучающих русский язык. В ноябре - декабре в Ханое и в Хошимине также будет проводиться российская математическая неделя, во время которой для местных ребят проведут мастер-классы по математике профессора из МГУ, МИФИ и других ведущих российских вузов.

Замглавы Минпросвещения обратил внимание на расширение контактов в области организации отдыха для вьетнамских детей в российских детских центрах, таких как "Океан" и "Орленок". По его мнению, подрастающим поколениям двух стран надо обеспечивать возможность общаться друг с другом, поскольку это способствует сохранению отношений дружбы и продолжению сотрудничества между Россией и Вьетнамом. "Мы будем наращивать число вьетнамских детей, которые ежегодно летом приезжают в Россию в наши детские центры, проводят там время, отдыхают, учат русский язык и общаются с российским сверстниками. Мы в этом видим большой потенциал для дальнейшего развития отношений наших стран в будущем", - заключил замминистра.

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