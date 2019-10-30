Умерла старейшая жительница России

АСТРАХАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева из Красноярского района Астраханской области умерла в возрасте 123 лет. Об этом в среду ТАСС сообщил глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

"Танзиля Бисембеева умерла, ее похоронили, ей было почти 124 года. Всем селом ее провожали в последний путь. Нашу долгожительницу в районе знали, уважали и любили", - сказал Байтемиров.

Как сообщили ТАСС родственники астраханки-долгожительницы, она жила вместе со своей семьей. Все отмечали ее доброту, оптимизм и доброжелательность.

"В последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала, больше лежала. Но всех родственников узнавала", - сказал брат долгожительницы Шинтас Бисембеев, уточнив, что похоронили женщину 26 октября. Ранее об этом не сообщалось.

Танзиля Бисембеева родилась еще в конце XIX века - 14 марта 1896 года. Она воспитала четверых детей, у нее 10 внуков, 13 правнуков и два праправнука. В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире. В 2017 году рекорд астраханки был побит, самым пожилым человеком страны была официально признана 127-летняя Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, в январе 2019 года она умерла. Согласно сайту Книги рекордов России, 21 января этого года Танзиля Бисембеева была признана самым пожилым человеком в России.