Шойгу призвал коллег из СНГ бороться с искажениями истории Великой Отечественной войны

БАКУ, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР и исказить события Великой Отечественной войны.

"Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и уж тем более из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей", - сказал Шойгу в среду на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

То же самое, отметил министр, "касается и преступлений, совершенных во время этой большой, тяжелой войны для нашей страны". "Сегодня появляется все больше и больше тех, кто хотят с одной стороны переписать историю, а с другой - сделать все, чтобы победители перестали быть таковыми", - отметил он.

Глава Минобороны РФ отметил необходимость совместно противостоять таким фальсификациям. По словам Шойгу, в том числе по этой причине со стороны России последовали приглашения в адрес коллег по СНГ для участия в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы. "Пригласили всех наших коллег на праздничные мероприятия в Москву для того, чтобы воинские контингенты стран Содружества приняли участие в параде Победы на Красной площади", - сказал министр.

Он выразил надежду, что и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее.

Угроза для будущих поколений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что героизация фашизма, переписывание истории представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в мифы и будут отрезаны от правды. "В Азербайджане очень чувствительно относятся к попыткам фальсификации истории, героизации фашизма, попыткам переписывания истории. Это представляет угрозу не только с точки зрения искажения истории. Это представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в эти мифы и по существу быть отрезанными от исторической правды", - сказал Алиев на встрече с главами военных ведомств стран СНГ, приехавших в Баку на заседание Совета министров обороны государств Содружества.

По словам Алиева, "нужно совместными усилиями вести очень активную работу по доведению правды о причинах войны, о том, кто был агрессором и о героизме советского народа, который спас не только свою страну, но и полмира от чумы ХХ века".

Он также заявил, что в Азербайджане забота о ветеранах Великой Отечественной войны - повседневная работа властей. "9 мая уже долгие годы отмечается как государственный праздник и забота о ветеранах является неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Они окружены вниманием, заботой, обеспечивается их материальное положение. Они для нас для всех - пример героизма", - сказал президент.

В среду в Баку под руководством Шойгу прошло заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. Алиев перед началом заседания принял глав военных ведомств стран Содружества, прибывших в столицу Азербайджана для участия в этом мероприятии. Перед встречей с президентом Азербайджана Шойгу и члены российской военной делегации возложили памятный венок перед комплексом "Вечный огонь" на Аллее шахидов.

77-е заседание Совета министров обороны стран СНГ

Шойгу заявил, что решения, которые были приняты на прошедшем в Баку 77-м заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, направлены на усиление национальных вооруженных сил и общей безопасности.

"Подводя итоги, отмечу, что принятые советом решения призваны способствовать укреплению боеспособности наших вооруженных сил. На заседании рассмотрено более двадцати практических вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сказал Шойгу.

В частности, одобрен проект Концепции развития сотрудничества до 2025 года. "Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнерства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран", - заявил министр обороны РФ. Также в ходе совместной работы намечены планы развития Объединенной системы радиационной, химической и биологической защиты до 2025 года с учетом ее целевого предназначения, конкретизированы пути совершенствования объединенной системы ПВО на очередной год, подписаны решения по сотрудничеству в сфере топографического, метрологического и информационного обеспечения, сказал Шойгу.

Кроме того, сообщил он, "подведены итоги пятых Армейских международных игр, которые стали самыми масштабными состязаниями военных профессионалов за последние годы, проанализирован ход подготовки военных кадров для вооруженных сил государств Содружества".

"Приняты и другие решения по взаимодействию наших армий, повышению их боевых возможностей", - сказал Шойгу. По его словам, "в ходе обсуждения вопросов военно-гуманитарного сотрудничества был дан старт подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". "Предстоящий юбилей - это знаковое историческое событие, - заявил министр. - Ему посвящены совместные мероприятия полевой выучки, спортивные состязания, конференции, фестивали и патриотические акции. Они будут способствовать повышению уровня боевой подготовки и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих наших армий".

По оценке главы российского военного ведомства, "итоги совместной деятельности в 2019 году показывают, что военное сотрудничество государств Содружества последовательно и успешно развивается". "Прошедшее заседание еще раз это подтвердило. Выражаю всем признательность за участие в его работе", - сказал Шойгу, объявив заседание закрытым.

Новость обновлена (12:28 мск) - добавлена инофрмация об итогах 77-го заседания Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств