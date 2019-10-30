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Лавров отметил важность вклада соотечественников в развитие русского языка за рубежом

Глава МИД России направил приветствие участникам всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Соотечественницы и преемственность поколений"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вклад российских соотечествениц в обеспечении преемственности поколений, сохранении русского языка и культуры в семьях заслуживает самого глубокого уважения. Об этом говорится в приветственном обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Соотечественницы и преемственность поколений". Текст зачитал в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Сегодня женщины играют важную созидательную роль во всех областях жизни. Это в полной мере относится к Всемирному соотечественному движению. Трудно переоценить вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений, сохранение русского языка и культуры в семьях, воспитание детей в духе любви к исторической родине. Такие благородные, подвижнические усилия заслуживают самого глубокого уважения", - отметил Лавров.

По словам министра, конференция призвана содействовать дальнейшему раскрытию творческого и интеллектуального потенциала соотечествениц, расширению возможности их самореализации "на благо многонационального и многоконфессионального русского мира". "Предстоит серьезный разговор об актуальных проблемах российских общин: от защиты ваших прав до противодействия фальсификации истории", - указал Лавров, добавив, что особое внимание будет уделено подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, глава МИД РФ выразил уверенность в том, что результаты дискуссий позволят выйти на новые перспективные инициативы и проекты и будут способствовать консолидации женских общин русского зарубежья. "Со своей стороны продолжим содействовать дальнейшей интеграции соотечествениц в мировое женское движение, в том числе через институты Евразийского женского форума", - указал Лавров, пожелав участникам конференции плодотворной работы и всего самого доброго.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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