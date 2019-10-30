Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, выступила с предложением создать международную организацию русскоязычных женщин для "наведения мостов дружбы" между странами.

"Мы считаем, что настало время придать импульс международному движению соотечественниц. Русские женские общества за рубежом могут сыграть важную роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны. В связи с этим заслуживает поддержки инициатива по созданию международной организации русскоязычных женщин с ее последующей интеграцией в уже существующие женские дискуссионные площадки", - сказала спикер.

По мнению Матвиенко, такое объединение соотечественниц станет действенным механизмом защиты общих интересов и ценностей, в том числе и на площадках ведущих международных организаций.

"Открытость, инклюзивность всегда отличала российскую внешнюю политику. В этом ключе мы намерены действовать и на гуманитарном направлении. Думаю, было бы правильно, чтобы двери страновых отделений этого объединения были открыты для всех, кто чувствует связь с русским миром, с нашей культурой, историей, с традиционными российскими конфессиями", - подчеркнула Матвиенко.