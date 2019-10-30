На студенческую олимпиаду "Я - профессионал" направили более 300 тыс. заявок

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Организаторы студенческой олимпиады "Я - профессионалы" получили со 2 октября более 300 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В 2019-2020 гг. олимпиада проводится по 68 направлениям - от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук. Менее чем за месяц с начала регистрации российские студенты подали более 300 тыс. заявок на олимпиаду "Я - профессионал", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара, самыми популярными направлениями третий год являются "Лечебное дело и педиатрия" (14 тыс. заявок), "Биология" (12 тыс.) и "Психология" (11,9 тыс.). Она добавила, что больше всего заявок поступает из Москвы и Московской области (68,3 тыс.), Санкт-Петербурга (32 тыс.) и Башкортостана (16,5 тыс).

Регистрация на олимпиаду началась 2 октября. Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация продлится до 23:59 мск 18 ноября. Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября. Победители будут определены весной 2020 года.

О проекте

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.