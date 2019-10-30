В РПЦ считают отказом от христианской нравственности признание гомосексуализма и эвтаназии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Христианские конфессии, признающие под влиянием светского общества гомосексуализм, эвтаназию и аборты, отказались от христианской нравственности. Об этом заявил на пятом пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в Москве в среду председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"К несчастью, следуя за миром, отказываются от своей христианской нравственности называющие себя христианскими сообщества. Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, одобряют аборты, совершают "благословление" однополых пар. Евангелие призывает христиан быть солью земли и светом мира - мы же являемся свидетелями того, как соль теряет силу", - сказал он.

По мнению митрополита Илариона, отдельная проблема современного мира - это "разрушающий нравственную жизнь человека крайний либерализм, который ставит человека на место бога". "Известен афоризм, приписываемый Достоевскому: если бога нет, то все дозволено. Сегодня вседозволенность становится реальностью, происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов, внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам", - заявил митрополит.

Глава ОВЦС также отметил, что размывание этического чувства в современном мире вызвано еще и переизбытком информации во всемирной сети. "Сложность сегодняшнего дня еще и в том, что в потоке информации, которую несет нам интернет, человечеству крайне сложно сориентироваться. В таких условиях не просто притупляется нравственное чувство, зачастую человеку становится очень сложно отличить добро от зла", - добавил он.

ХМКК был организован в 1993 году для развития сотрудничества между христианами на постсоветском пространстве. Он осуществляет постоянный диалог между христианскими конфессиями упомянутых стран, давая возможность выразить общее мнение по различным насущным вопросам и стремясь содействовать приобщению людей к христианским нравственным идеалам. Пленум ХМКК созывается один раз в два года.

Тема пленума в 2019 году - "Непреходящая сила Евангелия и его значимость для современного общества". Членами ХМКК являются представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви, Евангелическо-лютеранской церкви, Армянской апостольской церкви, старообрядческих согласий, а также баптистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов и общин Закавказья, Средней Азии, Прибалтики, России, Украины и Белоруссии.