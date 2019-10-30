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В Молдавии наложили арест на имущество покинувшего страну олигарха Плахотнюка

Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии наложила арест на сумму около $3 млн в рамках уголовных дел об отмывании денег

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии наложила арест на имущество бывшего лидера Демократической партии Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка на сумму в 55,4 млн леев (около $3 млн). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду в Facebook.

"Арест примерно на 55 млн леев был наложен в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк. <…> Цель применения ареста - избежать риска отчуждения денежных средств", - следует из заявления. В нем уточняется, что такие меры были применены в отношении банковских счетов Плахотнюка в "Викториабанке", а также уставного капитала компаний BB-Dializa, Bass-Systems и GMG Production.

Ранее Плахотнюк был объявлен в международный розыск. По данным молдавских СМИ, олигарх может находиться в США или Великобритании. Он покинул Молдавию в июне, когда новое парламентское большинство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Они объединились с целью отстранения Демпартии, которую обвинили в коррупции и узурпации власти.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

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