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Диппредставительства Израиля во всем мире приостановили работу

Причиной временного закрытия всех дипломатических представительств стал конфликт израильских МИД и Минфина
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 октября. Все посольства и консульства Израиля приостановили работу в связи с забастовкой, вызванной конфликтом МИД с министерством финансов страны. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте внешнеполитического ведомства Израиля.

"В связи с решением Министерства финансов [Израиля] нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть [дипломатические] представительства", - говорится в сообщении. В течение забастовки доступ посетителей в представительства Израиля за рубежом будет приостановлен, услуги оказываться не будут.

В МИД Израиля заявили, что решение изменить порядок работы диппредставительств и процедуры их финансирования наносит ущерб основополагающим инструментам функционирования ведомства и страны в целом. В ведомстве отметили, что Минфин не оставил дипломатам другого выбора и выразили надежду на урегулирование конфликта в ближайшее время.

Ранее о приостановке работы сообщило посольство Израиля в Москве и консульство в Санкт-Петербурге.

В марте 2014 года были закрыты все дипмиссии Израиля, включая посольства, консульства и представительства при международных организациях, а также само министерство иностранных дел в Иерусалиме. Израильские дипломаты несколько лет добивались от правительства и министерства финансов страны улучшения условий оплаты труда. В августе 2018 года состоялась забастовка вспомогательного персонала в посольствах Израиля по всему миру.

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РоссияИзраиль
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