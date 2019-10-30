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На Кубани возбудили 18 административных дел после проверки образовательных учреждений

Правоохранительные органы выявили нарушения в организации питания и качества оказания платных образовательных услуг

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы выявили нарушения в области санитарно-эпидемиологической обстановки и ведения образовательной деятельности в краснодарских учреждениях по подготовке специалистов авиационного, железнодорожного и водного транспорта, возбуждено 18 административных дел. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.

"В Краснодаре транспортная прокуратура выявила нарушения в образовательных учреждениях. Проверкой были охвачены девять организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность в области подготовки специалистов авиационного, железнодорожного и водного транспорта. Выявлено 58 нарушений закона, внесены девять представлений, принесено пять протестов, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что нарушения касались санитарно-эпидемиологического законодательства, организации питания, неукомлектованности библиотек, качества оказания платных образовательных услуг.

Теги
РоссияКраснодарский край
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