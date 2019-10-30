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Москалькова: россиянки за рубежом часто сталкиваются с ограничениями законных интересов

В число ограничений, по мнению омбудсмена, входит дискриминация при поиске работы, невозможность обеспечить получение членами семьи образования на русском языке и общаться с детьми, рожденными от браков с иностранцами

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает, что проживающие за рубежом россиянки нередко сталкиваются с необоснованными ограничениями своих законных интересов. Как написала она в своем Instagram-аккаунте в связи с открытием в Москве всемирной конференции "Соотечественницы и преемственность поколений", зачастую речь идет о дискриминации при поиске работы и невозможности пользоваться родным языком.

"К сожалению, реальность такова, что наши соотечественницы нередко оказываются в сложной жизненной ситуации, сталкиваясь с необоснованными ограничениями свободы мнений и законных интересов", - написала Москалькова.

В число ограничений, по мнению омбудсмена, входит дискриминация при поиске работы, невозможность обеспечить получение членами семьи образования на русском языке и общаться с детьми, рожденными от браков с иностранцами.

Она выразила надежду, что конференция станет площадкой для плодотворных дискуссий. "Благодаря конструктивному сотрудничеству государств и развитию правозащитной дипломатии, в том числе благодаря Евразийскому альянсу омбудсменов, мы сумеем создать действенные механизмы защиты женщин от проявлений дискриминации и иных нарушений не только в рамках отдельных государств, но и во всем мире", - подчеркнула она.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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