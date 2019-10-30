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Фадеев открыл траурную акцию "Колокол памяти" в Москве

Она посвящена жертвам политических репрессий в СССР
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Описание
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в среду открыл у мемориала "Стена скорби" в Москве траурную акцию "Колокол памяти", посвященную жертвам политических репрессий в СССР.

Мероприятие организовано Государственным музеем истории ГУЛАГа при поддержке правительства Москвы и международного общества "Мемориал". В рамках акции участники возлагают к монументу цветы, зажигают свечи и бьют в "Колокол памяти".

"Сегодня очень важный день - день памяти. Это место ["Стена скорби"], созданное два года назад, важно для всей страны. Ведется большая работа по увековечиванию памяти. Есть специальная рабочая группа [в СПЧ], которая этим занимается. Я как приемник Михаила Александровича Федотова буду продолжать этой работой заниматься", - сказал Фадеев на открытии акции.

Он подчеркнул, что репрессии - очень тяжелый исторический опыт, важный для всех. "Здесь нет какого-то самобичевания. Этот опыт должен быть сохранен для нас всех, мы должны помнить, какая тяжелая у нас история", - заявил Фадеев.

В этом году акция памяти проходит во второй раз. Она продлится до вечера, в 19:00 начнется траурный концерт. По словам организаторов, в мероприятиях в рамках акции примут участие делегации из 60 регионов России.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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