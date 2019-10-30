Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи дефицитных специальностей в Ивановской области получат до 225 тыс. рублей на ипотеку

На дополнительные меры поддержки молодых медиков из регионального бюджета выделено 6,5 млн рублей

ТАСС, 30 октября. Врачи дефицитных специальностей в Ивановской области получат в качестве финансовой поддержки от правительства региона до 225 тыс. рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Единовременная социальная выплата устанавливается в размере первоначального взноса, но не более 225 тыс. рублей. Право на ее получение имеют врачи до 40 лет с высшим медицинским образованием, работающие в учреждениях здравоохранения региона по дефицитным специальностям. При этом с получателем выплаты трудовой договор заключается на пятилетний период", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в областном правительстве, в текущем году на дополнительные меры поддержки молодых специалистов-медиков из средств областного бюджета выделено 6,5 млн рублей.

Весной этого губернатор региона выступил с инициативой о разработке ряда мер финансовой поддержки врачей, которые позволили бы привлечь в отрасль новых специалистов и улучшить качество медицинского обслуживания. В частности, было предложено выплачивать медикам, приезжающим на работу в сельскую местность, подъемные в размере 100 тыс. рублей. До конца года такую выплату получат 20 специалистов.

На финансовую помощь могут рассчитывать также врачи и фельдшеры до 50 лет, являющиеся участниками государственных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Размер единовременной выплаты составляет 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров ФАП и скорой медицинской помощи. Программа действует для тех, кто готов работать в селах и малых городах с населением до 50 тыс. человек.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Депутаты Петербурга утвердили создание шести зеленых зон в центре города
Законопроект поддержали 38 депутатов, против проголосовали девять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС