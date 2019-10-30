Врачи дефицитных специальностей в Ивановской области получат до 225 тыс. рублей на ипотеку

ТАСС, 30 октября. Врачи дефицитных специальностей в Ивановской области получат в качестве финансовой поддержки от правительства региона до 225 тыс. рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Единовременная социальная выплата устанавливается в размере первоначального взноса, но не более 225 тыс. рублей. Право на ее получение имеют врачи до 40 лет с высшим медицинским образованием, работающие в учреждениях здравоохранения региона по дефицитным специальностям. При этом с получателем выплаты трудовой договор заключается на пятилетний период", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в областном правительстве, в текущем году на дополнительные меры поддержки молодых специалистов-медиков из средств областного бюджета выделено 6,5 млн рублей.

Весной этого губернатор региона выступил с инициативой о разработке ряда мер финансовой поддержки врачей, которые позволили бы привлечь в отрасль новых специалистов и улучшить качество медицинского обслуживания. В частности, было предложено выплачивать медикам, приезжающим на работу в сельскую местность, подъемные в размере 100 тыс. рублей. До конца года такую выплату получат 20 специалистов.

На финансовую помощь могут рассчитывать также врачи и фельдшеры до 50 лет, являющиеся участниками государственных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Размер единовременной выплаты составляет 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров ФАП и скорой медицинской помощи. Программа действует для тех, кто готов работать в селах и малых городах с населением до 50 тыс. человек.