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Текст "Тотального диктанта" в 2020 году посвятят Циолковскому

Автором текста для всемирной культурной образовательной акции стал писатель Андрей Геласимов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Писатель Андрей Геласимов стал автором текста для всемирной культурной образовательной акции "Тотальный диктант" в 2020 году. Как он сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС, текст посвящен изобретателю Константину Циолковскому.

"Я написал текст в четырех частях о том, как зародилась великая идея. Текст посвящен основоположнику русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому, причем о малоизвестных фактах его жизни", - сказал Геласимов.

Руководитель акции Ольга Ребковец отметила, что столица "Тотального диктанта - 2020" будет выбрана 1 февраля, открыто голосование на сайте акции. "Среди претендентов 10 городов, в том числе один зарубежный (Нукус, Узбекистан)", - добавила она.

Акция "Тотальный диктант" пройдет 4 апреля. По словам Ребковец, работы планируется проверить до 20 апреля.

Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2019 году мероприятие охватило 81 страну, объединив более 236 тыс. человек. Акция проходит при поддержке гранта президента РФ.

Теги
Россия
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