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Глава Минкомсвязи заявил, что российские университеты готовят лучших программистов в мире

Константин Носков отметил, что российские программисты выигрывают чемпионаты мира по этому предмету и затем работают в лучших компаниях

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские университеты готовят лучших программистов в мире, которые выигрывают чемпионаты мира по этому предмету и затем работают в лучших компаниях. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной финалу чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

"Мы хотим продемонстрировать и прежде всего показать, в том числе россиянам, что у нас мощнейшая нация, которая рождает лучших программистов в мире. Мы уже много лет выигрываем чемпионат мира по программированию, наши программисты работают в лучших компаниях мира, у нас есть отличные университеты, которые выращивают лучших программистов. Об этом нужно говорить, это нужно доносить", - сказал он.

По словам Носкова, к финалу чемпионата ICPC, который пройдет в Москве в 2020 году, также приурочат проведение ряда тематических мероприятий в рамках так называемой цифровой недели, что поможет участникам больше окунуться в атмосферу события. "Мне хочется, чтобы чемпионат мира по программированию стал еще одним стимулом, чтобы ребята выбирали профессии, связанные с технологиями. Уверен, что мы проведем лучший чемпионат по программированию за всю его историю", - подчеркнул министра.

Финал ICPC станет международной дискуссионной площадкой для 1,5 тыс. делегатов из 50 стран. Мероприятие объединит сообщества программистов, пользователей современных технологий и создателей трендов в сфере цифровой экономики. Организатором выступает МФТИ.

Для команд из России и стран СНГ в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря 2019 года состоится финал чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Programming Contest). Победители представят Россию на суперфинале в Москве в 2020 году.

ICPC - старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проводится с 1977 года. Российские программисты неоднократно побеждали на мировом первенстве ICPC.

Теги
РоссияНосков, Константин Юрьевич
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