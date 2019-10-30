Депутаты Петербурга утвердили создание шести зеленых зон в центре города

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем и окончательном чтении поправки в закон о зеленых насаждениях, согласно которым в Центральном районе города появятся шесть новых зеленых зон площадью 3,6 га в качестве компенсации за участок в 2,8 га, отведенный на Смольной набережной для строительства судебного квартала.

"За проголосовали 38 депутатов, против - 9, воздержалось - 0. Законопроект принят", - сказал на заседании заксобрания его председатель Вячеслав Макаров.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе городского правительства, служба благоустройства уже представила свои варианты создания новых зеленых зон в Центральном районе - это бульвары на улице Черняховского, на Синопской набережной у Большеохтинского моста, на набережной Обводного канала в районе Кременчугской улицы, на Воскресенской набережной, на Захарьевской улице и безымянный сквер у моста Александра Невского. Здоровые деревья, которые растут на участке будущего судебного квартала, перенесут в другие места, добавили в пресс-службе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что процедуры по оформлению нового участка для размещения комплекса зданий Верховного суда планируется завершить до 1 декабря. Перенос строительства судебного квартала с набережной Малой Невы напротив Васильевского острова связан с планами создания в этом месте арт-парка. В судебном квартале на Смольной набережной планируется построить объекты Верховного суда и жилье для судей.