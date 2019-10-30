В Мельбурне арестовали 12 экологических активистов

Экологические активисты в среду возобновили акцию протеста, пытаясь помешать проведению мероприятия. С утра они перекрыли вход в здание делегатам и гостям мероприятия. Для того, чтобы обеспечить им доступ в центр, полицейские применили перцовые баллончики и арестовали самых активных участников протеста. Как отметил представитель полиции, выступивший перед журналистами, "12 человек были арестованы за умышленное препятствование сотрудникам полиции и экстренных служб".

МЕЛЬБУРН, 30 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Протестные акции экологических активистов прошли в среду у здания выставочного центра в австралийском Мельбурне, где проходит международная конференция IMARC 2019, посвященная инвестициям в горнодобывающую индустрию. После столкновения с полицией 12 человек из числа протестующих были арестованы.

Организаторы конференции заявили, что поддержали бы мирный и законный протест, но категорически возражают против насилия. "Мы не можем оправдать насилие, которое наблюдаем в последние два дня и <...> хотим выразить признательность делегатам, пострадавшим от антиобщественного поведения и издевательств [со стороны протестующих] при посещении конференции", - указано в заявлении оргкомитета IMARC 2019.

Порядка 50 человек из числа экологических активистов были арестованы полицией Мельбурна 29 октября во время акции протеста у здания городского выставочного центра, где сотни протестующих, обвинявших австралийское правительство в бездействии в борьбе с глобальным потеплением, попытались помешать проведению IMARС 2019. При стычках активистов и сотрудников правоохранительных органов пострадали четыре человека: два полицейских, получивших легкие травмы, а также двое протестующих.

Международная конференция IMARC - одно из крупнейших интеграционных отраслевых событий в Австралии. Ежегодно в нем принимают участие более 5 тыс. специалистов, а выставка, работающая на полях конференции, объединяет крупнейшие предприятия и инвестиционные компании, занятые в отрасли. Мероприятие также является эффективной площадкой, на полях которой заключаются договоры и принимаются решения, зачастую определяющие очередной этап развития национальной горнодобывающей отрасли. Проводится ежегодно с 2014 года.