Эксперты Роскачества рассказали, можно ли есть мороженое во время простуды

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества рассказали, какие продукты питания помогут укрепить иммунитет в холодное время года, как правильно приготовить согревающие напитки, а также можно ли есть мороженое во время простуды.

"Вопреки устоявшемуся правилу, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано. Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль - небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление", - сказала врач-инфекционист, заведующая отделением иммунопрофилактики университетской клиники профилактики и лечения инфекционных заболеваний H-CLINIC Екатерина Степанова, слова которой приводит Роскачество.

В целом же с наступлением морозов необходимо обратить внимание на продукты питания, содержащие большое количество витаминов, прежде всего - витамина С. Традиционно это апельсины и лимоны, в которых содержится от 50 до 55 мг аскорбиновой кислоты на килограмм продукции, но намного больше полезных веществ в шиповнике (425 мг витамина С на 100 г), черной смородине (200 мг/100 г) и облепихе (200 мг/100 г).

"Одним из удачных антипростудных напитков является морс. Назвать среди морсов самый полезный нельзя, поскольку нет ягоды, которая оказала бы волшебное действие на организм. Всегда требуется комплекс мер для укрепления здоровья. Многое также зависит от имеющегося у человека заболевания. Так, в черносмородиновом морсе содержится больше всего витамина С, зато в клюкве и бруснике больше антибактериальных веществ", - прокомментировал эндокринолог Вадим Крылов, которого цитирует Роскачество.

Важно, чтобы морс был не охлажденный, а комнатной температуры. При этом разогревать и кипятить готовый морс нельзя - так "убиваются" витамины, предупреждают эксперты Роскачества.

Также хорошо помогает при простуде или при первых признаках ее появления ромашковый отвар. Эксперты рекомендуют пить его вместо обычного чая. Отвар и настойка ромашки обладают бактерицидными, противовоспалительными, противоспазматическими, болеутоляющими, жаропонижающими, ранозаживляющими и успокаивающими свойствами. Врачи считают целесообразным пить 2-3 чашки ромашкового настоя в день. При этом необходимо неделю пить отвар, а неделю - нет.

Еще одним полезным продуктом является мед, однако при нагревании выше 40 градусов мед теряет полезные свойства. Поэтому его не рекомендуется добавлять в горячее молоко, а лучше употреблять вприкуску. Если мед слишком густой, сначала его рекомендуется развести в стакане чуть теплого настоя, а потом уже добавить в охлажденный морс или чай.