На комплексе "Катынь" под Смоленском перезахоронили останки 559 жертв политрепрессий

СМОЛЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Останки 559 жертв политических репрессий, обнаруженные поисковиками летом 2019 года, в среду перезахоронили на мемориальном комплексе "Катынь" в Смоленской области. Экспедиции проводили члены областного поискового объединения "Долг" и поискового отряда "Честь и долг", сказал во время траурной церемонии заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

"Сегодня в День памяти жертв политических репрессий обретут покой останки 559 советских граждан. Политические репрессии, это печальная строка в истории нашей страны, и очень многие семьи, дети, близкие страдали от того, что в их семье кто-то был подвергнут репрессиям. Мы должны извлекать уроки и помнить печальные строки нашей истории, сделать все, чтобы подобного никогда не произошло", - отметил Неверов.

По его словам, останки были обнаружены во время экспедиций Смоленского поискового объединения "Долг" и поискового отряда "Честь и долг". Они проходили с 2 по 21 июня, а также с 3 по 19 августа 2019 года на южной стороне Мемориального комплекса "Катынь".

Пока удалось установить имя только одного человека. "Среди предметов, найденных в одной из расстрельных ям, обнаружен женский гребень с надписью "Волкова О. И.". Это имя упомянуто в "Книге Памяти жертв политических репрессий. Смоленский мартиролог". Постановлением тройки УНКВД от 4 января 1938 года Волкова О.И. была приговорена к высшей мере наказания с конфискацией принадлежащего ей имущества, согласно документам, приговор был приведен в исполнение в январе 1938 года", - отметили в пресс-службе.

Мемориал "Катынь" расположен в 20 км от Смоленска, является филиалом Музея современной истории России. На территории мемориала захоронены около 6,5 тыс. жертв политических репрессий, казненных в 1930-х годах. Также там находится военное кладбище, где похоронены боле 4,4 тыс. польских офицеров, расстрелянных сотрудниками НКВД весной 1940 года, и около 500 советских военнопленных, убитых немецкими оккупационными войсками в 1943 году.