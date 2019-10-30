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Депутаты Мосгордумы переназначили Татьяну Потяеву на должность омбудсмена Москвы

Ранее кандидатуру Потяевой согласовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Татьяна Потяева, которая с 2014 года занимает должность уполномоченного по правам человека в Москве, переназначена на этот пост. Соответствующее постановление Мосгордумы принято в среду на заседании столичного парламента большинством депутатов путем тайного голосования.

"Число депутатов на заседании - 45, количество бюллетеней - 45, недействительными признаны три бюллетеня. Результаты голосования: "за" - 41, "против" - один. Заключение: назначить Татьяну Александровну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека в Москве", - озвучила итоги голосования председатель счетной комиссии, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. После объявления результатов голосования Потяева принесла присягу в зале заседаний.

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сообщил на заседании, что комиссия рекомендовала переназначить Потяеву на пост московского омбудсмена. По его словам, ранее ее кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, что является необходимым условием для рассмотрения вопроса в Мосгордуме.

"Предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут вносить в Московскую городскую думу мэр города, депутаты думы, депутатские объединения и фракции, а также представительные органы местного самоуправления. В установленные законом сроки была внесена только одна кандидатура, это сделал мэр города Москвы Сергей Собянин, внес он кандидатуру Татьяны Александровны Потяевой", - уточнил Семенников.

Как сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, столичный парламент работает с омбудсменом в тесном контакте, вместе они совершенствуют правовую базу города. Он отметил, что количество положительных решений по обращениям жителей в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в Москве с каждым годом растет.

"Благодаря Татьяне Александровне на федеральном уровне поставлен вопрос правового регулирования детских игровых комнат. Мосгордума направила соответствующий законопроект в Госдуму. Уверен, что мы добьемся его принятия и внесем свой вклад в создание необходимых условия для безопасности наших детей <...> С Потяевой готовы продолжить нашу совместную деятельность над совершенствованием правовой базы Москвы и выступать с законодательными инициативами на федеральном уровне", - добавил Шапошников.

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