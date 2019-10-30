Организаторы Пляжных Азиатских игр на Хайнане представили эмблему соревнований

ХАЙКОУ /Китай/, 30 октября. /ТАСС/. Организаторы шестых Пляжных Азиатских игр в городе Санья на южном побережье китайского курортного острова Хайнань представили эмблему предстоящих спортивных состязаний. Как сообщила газета "Санья жибао", эмблема представляет собой стилизованную цифру "6" (по порядковому номеру международных игр).

Объявлен и официальный девиз соревнований. Они пройдут под лозунгом "долгая встреча после длительного расставания" ("цзюцзю буцзянь, цзюцзю цзянь").

Англоязычный аналог фразы несколько видоизменен и звучит как See Ya in Sanya ("Встретимся в Санья") с акцентирующей рифмой в словах, обозначающих ключевые составляющие предстоящего события - участников ("Ya/You", то есть "вы") и место, где состоится мероприятие (Санья).

"Вскоре эта символика появится повсюду - на рекламных щитах, в парках и местах культурного отдыха, в гостиницах и торговых центрах, - отметили организаторы. - Она повысит узнаваемость города Санья и проводимых в нем пляжных игр на международной арене".

Пляжные Азиатские игры

25 октября начался обратный отсчет времени в ожидании начала игр, до которых тогда оставалось 400 дней. По этому случаю организаторы с наступлением ночи подняли в воздух над городом четыре сотни светящихся беспилотников, которые на фоне темного неба выстроились в фигуры, символизирующие лозунг и эмблему мероприятия.

В марте город Санья выиграл право на проведение шестых Пляжных Азиатских игр. Соревнования пройдут с 28 ноября по 6 декабря 2020 года и включают 16 дисциплин, в числе которых - плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг.

Впервые подобные состязания состоялись в 2008 году на острове Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать игры: в 2012 году для них был выбран Хайян (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Прежде соревнования также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010), Таиланде (2014) и Вьетнаме (2016).