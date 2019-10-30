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Патриарх Кирилл обвинил греко-католиков в усугублении церковного кризиса на Украине

Предстоятель РПЦ считает, что Ватикан испытывает трудности с управлением подчиненной ему Украинской грекокатолической церковью

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) стала одним из инспираторов межрелигиозного конфликта на Украине. Такое мнение высказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Даниловом монастыре.

"Участие церквей в такого рода событиях не должно усугублять противоречия между людьми. Церковь должна работать для того, чтобы сглаживать противоречия и добиваться компромиссов, добиваться решений, с которыми все могли бы согласиться. Как Русская церковь, так и Римско-католическая церковь придерживаются этой позиции сегодня. К сожалению, мы не можем этого сказать о греко-католиках на Украине, которые не просто являются частью этого конфликта, но которые этот конфликт инспирируют", - заявил он.

По мнению патриарха Кирилла, Ватикан испытывает трудности с управлением подчиненной ему УГКЦ. "Очень важно было наше обращение к Украине с призывом к общественной солидарности и миротворчеству, Папа [Римский] и Патриарх Московский ясно продекларировали отношение к этому кризису. <…> Думаю, не только у нас есть трудности с греко-католиками, но, как мне кажется, и у папы Франциска есть некоторые трудности, потому что эта группа людей не очень управляется в своих действиях, опираясь на рекомендации Рима", - добавил предстоятель РПЦ.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаКирилл (патриарх)
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