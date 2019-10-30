Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва - Тель-Авив

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пассажирка самолета, который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив, устроила дебош на борту. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош", - сказала собеседница агентства.

Сейчас на место отправились сотрудники МВД. Подробности устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что речь идет об актрисе Лидии Вележевой.