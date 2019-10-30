В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады IX созыва отметились в среду первой дракой. Она произошла между депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николаем Скориком и избранником от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии (ВСК) по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Потасовка произошла прямо в зале заседаний после обсуждения и голосования за постановление о создании ВСК, сообщает УНН. Парламентарии смогли разнять конфликтующих только после того, как Тищенко оторвал пуговицу от пиджака Скорика.

Депутаты заняли свои места и продолжили заседание после угроз заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука прекратить на сегодня работу парламента. Позже в кулуарах Рады понесший материальный ущерб Скорик обозвал Тищенко "жлобом".

Сегодня депутаты Рады провалили принятие постановления о создании ВСК по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, инициированное представителями "Оппозиционной платформы". Документ поддержали лишь 79 парламентариев.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

В сентябре этого года Государственное бюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".